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Польша в пять раз увеличивает производство боеприпасов на фоне угрозы РФ

Понедельник 30 июня 2025 16:34
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Польша в пять раз увеличивает производство боеприпасов на фоне угрозы РФ Фото: министр государственных активов Польши Якуб Яворовский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Польша увеличит производство снарядов для гаубиц в пять раз, чтобы меньше зависеть от импортного оружия и усилить защиту от российской угрозы.

Об этом заявил министр государственных активов Польши Якуб Яворовский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам Яворовского, государственная оборонная группа PGZ "в ближайшие дни" получит 2,4 млрд злотых (663 млн долларов США - ред.) госфинансирования для увеличения производства боеприпасов крупного калибра и решения одного из самых острых дефицитов обороны Польши.

Средства будут направлены на увеличение годового производства группы 155-мм артиллерийских снарядов. Именно эти снаряды используются для гаубиц стандарта НАТО, и 120-мм снарядов для танков.

"Война России в соседней Украине показала, что 155-мм боеприпасы играют ключевую роль на современном поле боя и нужны в большом количестве. Наша цель в краткосрочной перспективе - значительно увеличить внутреннее производство этого типа вооружения, а также стать независимыми от иностранных поставок и построить устойчивую основу для национальной автономии. Это один из наших приоритетов", - рассказал Яворовский.

Сколько производит боеприпасов Польша

Сейчас польская компания PGZ производит примерно 30 тысяч крупнокалиберных снарядов в год. Благодаря новому финансированию этот объем планируют увеличить более чем в пять раз - до 150-180 тысяч ежегодно в течение трех лет. Все работы останутся в Польше, чтобы избежать зависимости от импортных деталей.

Польша - страна НАТО, которая тратит на оборону больше всего в процентном соотношении к ВВП: в этом году на армию выделено 4,7% государственного бюджета. При этом значительная часть средств ранее направлялась на закупку вооружения за рубежом, в частности в США и Южной Корее.

Правительство премьер-министра Дональда Туска сейчас переключает внимание на отечественное производство, в соответствии с более широкими европейскими усилиями по уменьшению зависимости от США и других иностранных военных поставщиков.

Ранее мы писали о том, что польские власти рассматривают возможность выхода страны из Оттавской конвенции о запрете на производство, хранение и использование противопехотных мин, а также из Дублинской конвенции по кассетным боеприпасам.

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