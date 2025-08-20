На дорогах Польши появятся колонны военной техники: Генштаб объяснил причину

В ближайшие дни на дорогах Польши можно будет увидеть колонны военной техники. Это будет происходить в рамках учений "Железный защитник 25", которые имеют оборонительный характер и направлены на повышение совместимости союзных армий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба Польши в Facebook .

