На дорогах Польщі з’являться колони військової техніки: Генштаб пояснив причину

Найближчими днями на дорогах Польщі можна буде побачити колони військової техніки. Це відбуватиметься в межах навчань "Залізний захисник 25", які мають оборонний характер і спрямовані на підвищення сумісності союзних армій.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Генерального штабу Польщі у Facebook .

"Ці навчання мають оборонний характер і служать для підвищення військової оперативної сумісності", - кажуть у Генштабі Польщі.

Повідомляється, що у рамках навчання колони військової техніки незабаром з'являться на дорогах по всій Польщі.

Читайте також про те, що нещодавно у Польщі провели опитування, чи готові поляки захищати свою країну у разі війни. Більшість висловили свої побоювання щодо загрози існуванню їхньої держави, а понад третина у разі нападу планують тікати - за кордон або у безпечніші регіони.

Раніше ми писали про те, що Польща збільшить виробництво снарядів для гаубиць вп'ятеро, щоб менше залежати від імпортної зброї та посилити захист від російської загрози.