ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На дорогах Польщі з’являться колони військової техніки: Генштаб пояснив причину

Середа 20 серпня 2025 12:06
UA EN RU
На дорогах Польщі з’являться колони військової техніки: Генштаб пояснив причину Військова техніка з'явиться на дорогах всієї Польщі (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Найближчими днями на дорогах Польщі можна буде побачити колони військової техніки. Це відбуватиметься в межах навчань "Залізний захисник 25", які мають оборонний характер і спрямовані на підвищення сумісності союзних армій.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Генерального штабу Польщі у Facebook.

Колони військової техніки у Польщі

Повідомляється, що у рамках навчання колони військової техніки незабаром з'являться на дорогах по всій Польщі.

"Ці навчання мають оборонний характер і служать для підвищення військової оперативної сумісності", - кажуть у Генштабі Польщі.

Як їх розпізнати:

  • колона (від 6 транспортних засобів і вище) починається та закінчується транспортним засобом з помаранчевим номерним знаком із символом трьох вантажівок;
  • перший транспортний засіб у кожній групі має синій прапор, а останній – зелений;
  • усі транспортні засоби повинні рухатися з увімкненими фарами;
  • жовті знаки військового класу навантаження (мости, віадуки, тунелі) також можуть з'являтися на дорогах - вони стосуються лише військових водіїв; вони не впливають на цивільних водіїв.

На дорогах Польщі з’являться колони військової техніки: Генштаб пояснив причинуГенштаб Польщі попередив водіїв про військову техніку на дорогах (скриншот)

Читайте також про те, що нещодавно у Польщі провели опитування, чи готові поляки захищати свою країну у разі війни. Більшість висловили свої побоювання щодо загрози існуванню їхньої держави, а понад третина у разі нападу планують тікати - за кордон або у безпечніші регіони.

Раніше ми писали про те, що Польща збільшить виробництво снарядів для гаубиць вп'ятеро, щоб менше залежати від імпортної зброї та посилити захист від російської загрози.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Поради водіям
Новини
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"