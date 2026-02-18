На дорогах яма на яме: почему в Киевской области сейчас кладут "холодный" асфальт и эффективно ли это

На дорогах Киевской области проводят аварийный ямочный ремонт с использованием "холодного" асфальта. Поэтому гражданам объяснили, эффективен ли такой метод и где еще его используют.
Гражданам рассказали, что массовое образование ям на дорогах Киевской области вызвали:
Итак, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспорта, подрядные организации (по заказу СВРИ в Киевской области) проводят аварийный ямочный ремонт - в рамках эксплуатационного содержания дорог государственного значения.
Согласно информации Службы восстановления и развития инфраструктуры, дорожные работы выполняют, прежде всего, на наиболее загруженных маршрутах:
"Имеющих ключевое значение для транспортного сообщения области и страны", - уточнили специалисты.
Кроме того, ремонт продолжается на территориальных автодорогах с интенсивным движением.
В СВРИ сообщили, что работы по аварийному ямочному ремонту на дорогах государственного значения Киевской области выполняются "по подходам, которые применяют в европейских странах во время зимнего содержания дорог".
Отмечается, что учитывая зимние погодные условия ремонт проводят:
"Такой ремонт является вынужденным, но необходимым для сохранения проездного состояния дорог", - объяснили украинцам.
Специалисты СВРИ рассказали, что подобную практику активно применяют во многих странах Европы.
Так, "холодный" асфальт для оперативного устранения аварийной ямочности зимой широко используют, в частности:
Сообщается также, что дорожные службы там работают по принципу быстрого реагирования.
"Бригады выезжают сразу после обнаружения повреждений, чтобы не допустить дальнейшего разрушения покрытия и повышения аварийности", - объяснили гражданам.
Украинцам рассказали, что после наступления стабильно теплой погоды дорожные работы продолжат с использованием "горячего" асфальта.
Уточняется, что к этому процессу привлекут все имеющиеся ресурсы подрядных организаций. Это позволит значительно ускорить восстановление покрытия.
"Так же, как это практикуют в европейских странах после завершения зимнего периода", - отметили в СВРИ.
В завершение Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области обратилась к водителям с просьбами:
"Безопасность движения - общая ответственность всех участников дорожного движения", - подытожили в пресс-службе СВРИ.
