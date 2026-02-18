На дорогах яма на яме: почему в Киевской области сейчас кладут "холодный" асфальт и эффективно ли это

Почему ситуация на дорогах области - сложная

Гражданам рассказали, что массовое образование ям на дорогах Киевской области вызвали:

сложные погодные условия;

интенсивные осадки;

низкие температуры.

Итак, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспорта, подрядные организации (по заказу СВРИ в Киевской области) проводят аварийный ямочный ремонт - в рамках эксплуатационного содержания дорог государственного значения.

Какие дороги и маршруты сегодня в приоритете

Согласно информации Службы восстановления и развития инфраструктуры, дорожные работы выполняют, прежде всего, на наиболее загруженных маршрутах:

международных дорогах;

национальных дорогах;

региональных дорогах.

"Имеющих ключевое значение для транспортного сообщения области и страны", - уточнили специалисты.

Кроме того, ремонт продолжается на территориальных автодорогах с интенсивным движением.

Почему дорожники кладут "холодный" асфальт

В СВРИ сообщили, что работы по аварийному ямочному ремонту на дорогах государственного значения Киевской области выполняются "по подходам, которые применяют в европейских странах во время зимнего содержания дорог".

Отмечается, что учитывая зимние погодные условия ремонт проводят:

с использованием холодных асфальтобетонных смесей;

со строгим соблюдением технологии.

"Такой ремонт является вынужденным, но необходимым для сохранения проездного состояния дорог", - объяснили украинцам.

Аварийный ямочный ремонт в холодное время года (иллюстрация: facebook.com/kv.restoration)

Эффективен ли такой ямочный ремонт

Специалисты СВРИ рассказали, что подобную практику активно применяют во многих странах Европы.

Так, "холодный" асфальт для оперативного устранения аварийной ямочности зимой широко используют, в частности:

в Польше;

в Германии;

в Чехии;

в странах Балтии.

Сообщается также, что дорожные службы там работают по принципу быстрого реагирования.

"Бригады выезжают сразу после обнаружения повреждений, чтобы не допустить дальнейшего разрушения покрытия и повышения аварийности", - объяснили гражданам.

Когда дорожники вернутся к "горячему" асфальту

Украинцам рассказали, что после наступления стабильно теплой погоды дорожные работы продолжат с использованием "горячего" асфальта.

Уточняется, что к этому процессу привлекут все имеющиеся ресурсы подрядных организаций. Это позволит значительно ускорить восстановление покрытия.

"Так же, как это практикуют в европейских странах после завершения зимнего периода", - отметили в СВРИ.

О чем просят водителей в Киевской области

В завершение Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области обратилась к водителям с просьбами:

с пониманием относиться к временным неудобствам в местах проведения ремонта;

соблюдать требования дорожных знаков (особенно скоростных ограничений);

быть внимательными на дороге.

"Безопасность движения - общая ответственность всех участников дорожного движения", - подытожили в пресс-службе СВРИ.

Публикация СВРИ в Киевской области (скриншот: facebook.com/kv.restoration)