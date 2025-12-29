Сухомлин объяснил, почему работы по инфраструктуре не показывают публично

Председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин прокомментировал скандал со строительством дороги в Буковель и отмену объявленного тендера.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин на пресс-конференции по итогам 2025 года.

По его словам, тендер был объявлен только на проектирование дороги, при этом под него не было выделено средств, поэтому его и отменили.

"Был объявлен тендер на проектирование и более того под него не было средств, поэтому его и отменили. и никаких средств на капитальный ремонт или строительство дороги в Буковель не было", - заявил Сухомлин.

В то же время он отметил, что агентство работает по новым принципам, учитывая военные риски и риски безопасности. Поэтому многие объекты не демонстрируют публично: "Иногда обращают внимание на какую-то дорогу в неприфронтовых областях. Но я не могу показать, что там строятся, например, оборонные предприятия или мосты, для чего они нужны".

Сухомлин привел пример восстановления мостов. По его словам, 34 моста, которые были разрушены, в этом году были полностью восстановлены, однако агентство не показывает это публично.

"Каждая коммуникация может стать информацией для врага, и на следующий день по этому объекту может быть удар", - пояснил он.

Он также напомнил о ситуации в Одесской области, когда из-за поврежденного сообщения между регионами нельзя было открыть информацию для прессы.

"Было восстановление сообщения, но мы не могли этого сразу сообщать, потому что это была бы информация для врага", - отметил Сухомлин.

В то же время глава агентства подчеркнул достижения в сфере экономии средств на ремонте дорог. По его словам, стоимость ремонта некоторых дорог снизилась в два раза, а по другим областям - на 30-40%. Общая экономия средств в 2025 году составила 960 млн гривен, и эти данные агентство может подтвердить документально.

Сухомлин подчеркнул, что работа агентства продолжается, и несмотря на ограниченную публичность из-за соображений безопасности, восстановление инфраструктуры продолжается по всей стране.