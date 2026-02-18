На дорогах яма на ямі: чому на Київщині зараз кладуть "холодний" асфальт і чи ефективно це

Чому ситуація на дорогах області - складна

Громадянам розповіли, що масове утворення ям на дорогах Київської області спричинили:

складні погодні умови;

інтенсивні опади;

низькі температури.

Отже, щоб забезпечити безпечний та безперебійний рух транспорту, підрядні організації (на замовлення СВРІ у Київській області) проводять аварійний ямковий ремонт - у межах експлуатаційного утримання доріг державного значення.

Які дороги й маршрути сьогодні у пріоритеті

Згідно з інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури, дорожні роботи виконують, насамперед, на найбільш завантажених маршрутах:

міжнародних дорогах;

національних дорогах;

регіональних дорогах.

"Що мають ключове значення для транспортного сполучення області та країни", - уточнили спеціалісти.

Крім того, ремонт триває на територіальних автошляхах з інтенсивним рухом.

Чому дорожники кладуть "холодний" асфальт

У СВРІ повідомили, що роботи з аварійного ямкового ремонта на дорогах державного значення Київської області виконуються "за підходами, які застосовують у європейських країнах під час зимового утримання доріг".

Зазначається, що з огляду на зимові погодні умови ремонт проводять:

із використанням холодних асфальтобетонних сумішей;

із суворим дотриманням технології.

"Такий ремонт є вимушеним, але необхідним для збереження проїзного стану доріг", - пояснили українцям.

Аварійний ямковий ремонт у холодну пору року (ілюстрація: facebook.com/kv.restoration)

Чи ефективний такий ямковий ремонт

Фахівці СВРІ розповіли, що подібну практику активно застосовують у багатьох країнах Європи.

Так, "холодний" асфальт для оперативного усунення аварійної ямковості взимку широко використовують, зокрема:

у Польщі;

в Німеччині;

у Чехії;

у країнах Балтії.

Повідомляється також, що дорожні служби там працюють за принципом швидкого реагування.

"Бригади виїжджають одразу після виявлення пошкоджень, щоб не допустити подальшого руйнування покриття та підвищення аварійності", - пояснили громадянам.

Коли дорожники повернуться до "гарячого" асфальту

Українцям розповіли, що після настання стабільно теплої погоди дорожні роботи продовжать із використанням "гарячого" асфальту.

Уточнюється, що до цього процесу залучать усі наявні ресурси підрядних організацій. Це дозволить значно пришвидшити відновлення покриття.

"Так само, як це практикують у європейських країнах після завершення зимового періоду", - зауважили у СВРІ.

Про що просять водіїв у Київській області

Насамкінець Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області звернулась до водіїв із проханнями:

з розумінням ставитися до тимчасових незручностей у місцях проведення ремонту;

дотримуватися вимог дорожніх знаків (особливо швидкісних обмежень);

бути уважними на дорозі.

"Безпека руху - спільна відповідальність усіх учасників дорожнього руху", - підсумували у прес-службі СВРІ.

Публікація СВРІ у Київській області (скриншот: facebook.com/kv.restoration)