На дорогах яма на ямі: чому на Київщині зараз кладуть "холодний" асфальт і чи ефективно це

На дорогах Київської області проводять аварійний ямковий ремонт із використанням "холодного" асфальту. Тож громадянам пояснили, чи ефективний такий метод і де ще його використовують.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Служби відновлення та розвитку інфраструктури (СВРІ) у Київській області у Facebook.
Громадянам розповіли, що масове утворення ям на дорогах Київської області спричинили:
Отже, щоб забезпечити безпечний та безперебійний рух транспорту, підрядні організації (на замовлення СВРІ у Київській області) проводять аварійний ямковий ремонт - у межах експлуатаційного утримання доріг державного значення.
Згідно з інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури, дорожні роботи виконують, насамперед, на найбільш завантажених маршрутах:
"Що мають ключове значення для транспортного сполучення області та країни", - уточнили спеціалісти.
Крім того, ремонт триває на територіальних автошляхах з інтенсивним рухом.
У СВРІ повідомили, що роботи з аварійного ямкового ремонта на дорогах державного значення Київської області виконуються "за підходами, які застосовують у європейських країнах під час зимового утримання доріг".
Зазначається, що з огляду на зимові погодні умови ремонт проводять:
"Такий ремонт є вимушеним, але необхідним для збереження проїзного стану доріг", - пояснили українцям.
Фахівці СВРІ розповіли, що подібну практику активно застосовують у багатьох країнах Європи.
Так, "холодний" асфальт для оперативного усунення аварійної ямковості взимку широко використовують, зокрема:
Повідомляється також, що дорожні служби там працюють за принципом швидкого реагування.
"Бригади виїжджають одразу після виявлення пошкоджень, щоб не допустити подальшого руйнування покриття та підвищення аварійності", - пояснили громадянам.
Українцям розповіли, що після настання стабільно теплої погоди дорожні роботи продовжать із використанням "гарячого" асфальту.
Уточнюється, що до цього процесу залучать усі наявні ресурси підрядних організацій. Це дозволить значно пришвидшити відновлення покриття.
"Так само, як це практикують у європейських країнах після завершення зимового періоду", - зауважили у СВРІ.
Насамкінець Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області звернулась до водіїв із проханнями:
"Безпека руху - спільна відповідальність усіх учасників дорожнього руху", - підсумували у прес-службі СВРІ.
