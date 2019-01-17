На дорогах Києва утворилися численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух ускладнено у центральній частині Києва

У Києві сьогодні ввечері, 17 січня 2019 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі Києва ускладнено рух на проспекті Героїв Сталінграда, проспекті Степана Бандери, вул. Новокостянтинівській, вул. Олени Теліги, вул. Дегтярівській, вул. Вадима Гетьмана, на Лук'янівці, проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби Народів, вул. В'ячеслава Чорновола, Повітрофлотському проспекті, Набережному шосе, бульварі Лесі Українки, бульварі Тараса Шевченка, Хрещатику, вул. Січових Стрільців, вул. Прорізній, вул. Богдана Хмельницького, вул. Шовковичній, вул. Інститутській.

На лівому березі столиці затори утворилися в районі станцій метро "Осокорки", "Харківська", "Бориспільська", "Дарниця", "Чернігівська", "Лівобережна".

Крім того, затори утворилися на мосту Патона, мосту Метро та на Південному мосту.

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Київпастранс" відновлює спільні рейди в громадському транспорті з Національною поліцією. Відповідне рішення прийнято після конфлікту між пасажиром і контролером на маршруті тролейбуса №27.

Як повідомляло РБК-Україна, в Києві завтра, 18 січня 2019 року, очікується ожеледиця на дорогах.