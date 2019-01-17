На дорогах Киева образовались многочисленные пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение осложнено в центральной части Киева

В Киеве сегодня вечером, 17 января 2019 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу Киева движение осложнено на проспекте Героев Сталинграда, проспекте Степана Бандеры, ул. Новоконстантиновской, ул. Елены Телиги, ул. Дегтяревской, ул. Вадима Гетьмана, на Лукьяновке, проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы Народов, ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, Набережном шоссе, бульваре Леси Украинки, бульваре Тараса Шевченко, Крещатике, ул. Сечевых Стрельцов, ул. Прорезной, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Шелковичной, ул. Институтской.

На левом берегу столицы пробки образовались в районе станций метро "Осокорки", "Харьковская", "Бориспольская", "Дарница", "Черниговская", "Левобережная".

Кроме того, пробки образовались на мосту Патона, мосту Метро и на Южном мосту.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что "Киевпастранс" возобновляет совместные рейды в общественном транспорте с Национальной полицией. Соответствующее решение принято после конфликта между пассажиром и контролером на маршруте троллейбуса №27.

Как писало РБК-Украина, в Киеве завтра, 18 января 2019 года, ожидается гололедица на дорогах.