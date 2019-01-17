Синоптики попереджають про ожеледицю у Києві

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Завтра у Києві істотних опадів не очікується

У Києві завтра, 18 січня 2019 року, очікується ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, завтра у Києві істотних опадів не очікується, очікується хмарна погода з проясненнями, вітер до 7-12 м/с.

За даними синоптиків, завтра у Києві вночі температура повітря становитиме близько 0 градусів, вдень від +1 до +3 градусів тепла. Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, за даними синоптиків, на заході України сьогодні, 17 січня, очікується посилення вітру до 20 м/с.

Як писало РБК-Україна, у Києві в найближчі дні синоптики прогнозують потепління, яке призведе до ожеледиці та утворення крижаних бурульок.

Також повідомлялося, що в Карпатах станом на 17 січня 2019 року спостерігається туман та посилення вітру, температура повітря опустилася нижче -4 градусів морозу, висота снігового покриву місцями перевищує один метр.