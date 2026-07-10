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Некоторым украинцам могут урезать пенсию: что нужно сделать в течение 10 дней

06:30 10.07.2026 Пт
2 мин
Что угрожает тем, кто опоздает с обращением в Пенсионный фонд?
aimg Елена Чупровская
Некоторым украинцам могут урезать пенсию: что нужно сделать в течение 10 дней Фото: Пенсионный фонд назвал срок, за который нужно сообщить об изменении данных (Getty Images)
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Получателям пенсий, субсидий и других государственных выплат напомнили о правиле, которое легко забыть - и которое уже стоило части выплат многим украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области.

Главное:

  • Получатели пенсий, субсидий и других социальных выплат обязаны сообщать Пенсионному фонду об изменениях личных данных в течение 10 календарных дней.
  • Если этого не сделать, излишне выплаченные средства могут взыскать обратно – через ежемесячные удержания по выплатам или через суд.

Кто должен обратиться в Пенсионный фонд

Получатели социальных выплат должны сообщать об изменениях, которые могут повлиять на назначение или размер выплат не позднее чем через 10 календарных дней после их наступления.

В частности, в Пенсионный фонд Украины следует обратиться, если состоялась:

  • смена фамилии или других персональных данных;
  • замена паспорта;
  • изменение телефонного номера или других контактных данных;
  • изменение банковских реквизитов для получения выплат;
  • трудоустройство или увольнение с работы;
  • регистрация или прекращение предпринимательской деятельности.

Сообщить об изменениях можно несколькими способами:

  • через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда;
  • обратившись в любой сервисный центр ПФУ;
  • прислав документы заказным письмом по почте;
  • через работодателя, если конфигурации соединены с трудовыми отношениями.

Что грозит за несвоевременное сообщение

Если из-за несообщения об изменениях человек получил больше средств, чем ему полагалось, излишне выплаченную сумму придется вернуть.

Сначала получателю посылают уведомление с предложением добровольно возместить переплату, перечислив средства на счет Пенсионного фонда.

Если этого не сделать, ПФУ принимает решение о взыскании переплат путем ежемесячных удержаний с пенсии, субсидии или другой социальной выплаты. Размер таких отчислений может достигать 20% ежемесячной выплаты и будет продолжаться до полного погашения долга.

Напомним, многодетные матери в Украине могут получить отдельную надбавку к пенсии за особые заслуги перед государством - при условии, что родили и воспитали до шести лет по меньшей мере пятерых детей.

Размер доплаты составляет от 35% до 40% прожиточного минимума в зависимости от количества детей, а оформить его можно только лично обратившись в Пенсионный фонд.

Кроме того, Кабинет министров готовит масштабный пересмотр пенсионной политики , предусматривающий переход на трехсложную систему выплат - солидарную, профессиональную и накопительную.

Пенсионный возраст повышать не планируют, но будут расти требования к страховому стажу.

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