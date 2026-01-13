"Помощь уже в пути": Трамп призвал иранцев продолжать демонстрации

Так, в своей заметке президент США публично призвал иранцев продолжать антиправительственные протесты.

"Иранские патриоты, ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОТЕСТОВАТЬ - ЗАХВАТИТЕ СВОИ ИНСТИТУЦИИ!!!!... ПОМОЩЬ УЖЕ В ДОРОГЕ", - написал Дональд Трамп.

В то же время президент США не уточнил, о какой именно помощи идет речь и в какой форме она может быть предоставлена.

Кроме того, Трамп сообщил, что отменил все запланированные встречи с иранскими чиновниками, пока не прекратятся "бессмысленные убийства" протестующих.

Отметим, что протесты в Иране продолжаются на фоне резкого падения курса национальной валюты и экономической нестабильности. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией, поджогами автомобилей и масштабными беспорядками в крупных городах, в частности в Тегеране.