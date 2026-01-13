"Допомога вже в дорозі": Трамп закликав іранців продовжувати демонстрації

Президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців продовжувати антиурядові протести, "захоплювати інституції" та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі".
Як повідомляє РБК-Україна, про це Дональд Трамп написав в соціальній мережі Truth Social.
Так, у своєму дописі президент США публічно закликав іранців продовжувати антиурядові протести.
"Іранські патріоти, ПРОДОВЖУЙТЕ ПРОТЕСТУВАТИ - ЗАХОПЛЮЙТЕ СВОЇ ІНСТИТУЦІЇ!!!… ДОПОМОГА ВЖЕ В ДОРОЗІ", - написав Дональд Трамп.
Водночас президент США не уточнив, про яку саме допомогу йдеться і в якій формі вона може бути надана.
Крім того, Трамп повідомив, що скасував усі заплановані зустрічі з іранськими посадовцями, доки не припиняться "безглузді вбивства" протестувальників.
Зазначимо, що протести в Ірані тривають на тлі різкого падіння курсу національної валюти та економічної нестабільності. Демонстрації супроводжуються сутичками з поліцією, підпалами автомобілів та масштабними заворушеннями у великих містах, зокрема в Тегерані.
За останніми даними ситуація в Ірані залишається дуже напруженою через масштабні антиурядові протести, що охопили майже всю країну.
Масові антиурядові протести почалися в Ірані 28 грудня, після того, як національна валюта - іранський ріал - впала до історичного мінімуму, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.
Протести переросли з локальних економічних акцій у загальнонаціональний рух проти уряду, в якому беруть участь студенти, робітники, торговці та інші групи. Демонстрації відбуваються в десятках міст і включають вимоги політичних змін поряд із соціально-економічними вимогами.
Після перших даних про жертви президент США Дональд Трамп заявив, що Іран "починає" переступати його "червону лінію". За даними Axios, він схиляється до нанесення ударів по країні, щоб покарати режим за вбивства.