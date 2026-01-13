"Допомога вже в дорозі": Трамп закликав іранців продовжувати демонстрації

Так, у своєму дописі президент США публічно закликав іранців продовжувати антиурядові протести.

"Іранські патріоти, ПРОДОВЖУЙТЕ ПРОТЕСТУВАТИ - ЗАХОПЛЮЙТЕ СВОЇ ІНСТИТУЦІЇ!!!… ДОПОМОГА ВЖЕ В ДОРОЗІ", - написав Дональд Трамп.

Водночас президент США не уточнив, про яку саме допомогу йдеться і в якій формі вона може бути надана.

Крім того, Трамп повідомив, що скасував усі заплановані зустрічі з іранськими посадовцями, доки не припиняться "безглузді вбивства" протестувальників.

Зазначимо, що протести в Ірані тривають на тлі різкого падіння курсу національної валюти та економічної нестабільності. Демонстрації супроводжуються сутичками з поліцією, підпалами автомобілів та масштабними заворушеннями у великих містах, зокрема в Тегерані.