Кабмин продлил выплаты ВПЛ, но не всем. Кто не получит помощь

Кабмин принял постановление, согласно которому вскоре не все внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут получить помощь. Из списка убрали сразу несколько категорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

"Для всех внутренне перемещенных лиц, получающих помощь сейчас, с 1 августа 2023 г. будет автоматически продлена выплата пособия еще на 6 мес., до конца января 2024 г.", - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики отмечают, что помощь продолжается для всех ВПЛ, проживающих в Украине и внутренне перемещенных лиц в размерах для лиц с инвалидностью и детей - 3 тыс. гривен и для других лиц - 2 тыс. гривен.

Кто не получит выплаты

лица, находящиеся за границей более 30 календарных дней подряд без подтверждаемых документально обоснованных причин (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоровлял ребенка и др.);

вернулись в брошенное место жительства;

лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм.

Кроме того, с 1 сентября помощь продолжается для тех граждан, чье имущественное положение нуждается в такой поддержке, и не продолжается для граждан, чье имущественное состояние позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.

А именно, с 1 сентября 2023 г. выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые с момента принятия данного Постановления:

приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме автомобилей, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны; приобрели на сумму более 100 тыс. грн. земельный участок, квартиру, здание (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета); имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тыс. грн; приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн.; имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые оккупированы, если такое жилье имеет площадь более 13,65 м2 на одного члена семьи.

В то же время Постановлением предоставлена возможность получать помощь внутренне перемещенным лицам, у которых родились дети после перемещения.

"Это урегулирует проблему, которая возникала с получением помощи на детей, родившихся в ВПЛ после перемещения и, соответственно, их зарегистрированное место жительства совпадало с местом задекларированного места жительства их родителей (места, куда переехали ВПЛ)", - отмечают в Минсоцполитики.

Нужно ли обращаться за назначением выплат дополнительно

Гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Важно

Также теперь лицо сможет дистанционно отказаться от статуса внутренне перемещенного лица, без личного обращения в орган социальной защиты населения.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут производиться 15 и 28 числа каждого месяца.

Минсоцполитики обращает внимание на то, что новые критерии для получения помощи не влияют на полученную помощь до 01.08.2023.

Для внутренне перемещенных лиц, которые впервые обратятся за получением помощи ПОСЛЕ 01.08.23 г. Помощь назначается на шесть месяцев, на семью, и будет выплачиваться ежемесячно одному из членов семьи (далее - уполномоченное лицо) из расчета на каждого члена семьи:

для лиц с инвалидностью и детей - 3 тыс. грн;

для других лиц - 2 тыс. грн.

Для таких семей помощь может быть назначена семье еще на 1 шестимесячный период, если в семье есть:

дети с инвалидностью;

лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью;

лица пенсионного возраста;

имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет;

несовершеннолетние и малолетние детям, прибывшим без сопровождения законного представителя;

если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.

Но помощь не будет назначаться, если в течение трех месяцев перед обращением член семьи осуществил существенные расходы или оплатил услуги на сумму от 100 тысяч гривен одним платежом.

ВПЛ в Украине

Категория внутренне перемещенных лиц появилась после масштабного вторжения РФ в Украину, когда тысячи людей были вынуждены эвакуироваться от обстрелов в более безопасные регионы Украины. Этой категории украинцев были установлены ежемесячные выплаты в 2 и 3 тысячи гривен. Ранее РБК-Украина писало о том, как оформить выплаты и что делать, если деньги не приходят.