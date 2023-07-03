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Нужен пароль. В Украине ужесточают правила пополнения банковских карт через терминалы

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Украина, Понедельник 03 июля 2023 11:25
Нужен пароль. В Украине ужесточают правила пополнения банковских карт через терминалы Фото: для пополнения карты нужен номер телефона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины ужесточил требования к внесению наличных через платежные терминалы. С 1 августа 2023 года квитанции должны содержать номер мобильного телефона плательщика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, во время операции по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС) плательщик должен:

  • ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС;
  • получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);
  • ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;
  • получить квитанцию.

Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью ПТКС.

Без пароля

В то же время требования не распространяются на такие платежи, как:

  • оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);
  • оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);
  • оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);
  • оплата маршрутных пассажирских перевозок;
  • пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;
  • уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине действовало 28,6 тысячи банкоматов и терминалов самообслуживания . Это на 5 тыс. меньше, чем до войны.

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Национальный банк Украины
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Нужен пароль. В Украине ужесточают правила пополнения банковских карт через терминалы
Нужен пароль. В Украине ужесточают правила пополнения банковских карт через терминалы
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