Нужен пароль. В Украине ужесточают правила пополнения банковских карт через терминалы
Национальный банк Украины ужесточил требования к внесению наличных через платежные терминалы. С 1 августа 2023 года квитанции должны содержать номер мобильного телефона плательщика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
По данным пресс-службы, во время операции по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС) плательщик должен:
- ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС;
- получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);
- ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;
- получить квитанцию.
Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью ПТКС.
Без пароля
В то же время требования не распространяются на такие платежи, как:
- оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);
- оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);
- оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);
- оплата маршрутных пассажирских перевозок;
- пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;
- уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.
Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине действовало 28,6 тысячи банкоматов и терминалов самообслуживания . Это на 5 тыс. меньше, чем до войны.
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