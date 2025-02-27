Помощь Украине от США продолжает поступать, - МИД

Помощь Украине от США

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжит получать помощь. Однако он отметил, что "деньги должны быть обеспечены".

Трамп обвинил прежнюю администрацию в том, что она "бессмысленно" передавала деньги Украине, а он планирует получить гарантии возврата денег.

Также Трамп заявил, что якобы президент Украины Владимир Зеленский "уговорил США потратить 350 млрд долларов на войну, которую невозможно выиграть".

По его словам, США якобы потратили на помощь Украине на 200 млрд долларов больше, чем Европа. И деньги Европы "были защищены гарантиями", а США "ничего не получат обратно".

В ответ на заявление Трампа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вся стоимость оружия, которое было использовано за время полномасштабной войны составила 320 млрд долларов, из которых 120 миллиардов долларов Украина обеспечила самостоятельно, а 200 млрд предоставили США и ЕС вместе.

Зеленский добавил, что непосредственно от США поступило военной помощи на сумму 67 миллиардов долларов и еще 31,5 млрд долларов в качестве финансовой помощи.

Также, по словам Зеленского, США продолжают оказывать Украине помощь, она не остановлена. В то же время ничего нового не провозглашено.

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