Трамп обещает продолжать помощь Украине, "иначе Путин бы подумал, что выиграл"
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжит получать помощь. Однако он отметил, что "деньги должны быть обеспечены".
Такое заявление Трамп сделал на пресс-конференции в Белом доме 12 февраля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Трамп заверил, что будет продолжать оказывать помощь Украине, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".
Выступая перед журналистами после телефонных разговоров с российским диктатором и президентом Украины, Трамп заявил, что дата встречи с Путиным еще не назначена, но встречи состоятся "и здесь, и там". По его словам, первые переговоры пройдут, вероятно, в Саудовской Аравии в "не слишком отдаленном будущем".
На вопрос журналистов о помощи для Украины, президент США подчеркнул, что "но деньги должны быть обеспечены". Трамп обвинил прежнюю администрацию в том, что она "бессмысленно" передавала деньги Украине, а он планирует получить гарантии возврата денег.
"Наши деньги будут обеспечены. У них редкоземельные (металлы, - ред.), у них есть нефть, газ и многое другое, и мы просим, чтобы наши деньги были обеспечены", - сказал Трамп, добавив, что "украинцы на это согласились".
Президент США утверждает, что Украина получила помощи на сумму 350 млрд долларов от Вашингтона. По данным Пентагона, с начала правления администрации Джо Байдена, США выделили более 66,5 млрд долларов на военную помощь Украине.
Также Трамп заявил, что, по его мнению, Европа предоставила Украине 100 млрд долларов в виде займа. По информации Пентагона, помощь группы "Рамштайн" с апреля 2022 года составляет более 126 млрд долларов.
Мирные инициативы Трампа
Напомним, что 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они, среди прочего, обсуждали войну в Украине.
После этого Трамп также поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы государства, они с Трампом договорились о дальнейших контактах и встречах.
После этого Трамп повторил тезис главы Пентагона о том, что США считают "непрактичным" членство Украины в НАТО. Тогда же американский президент отметил, что США продолжат оказывать помощь Украине, "но хотят, чтобы она была безопасной".
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