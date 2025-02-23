Зеленский о помощи от США: ничего не остановлено, но и нового не провозглашено
Соединенные Штаты продолжают оказывать Украине помощь, ничего не остановлено. В то же время ничего нового не провозглашено.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.
"Сейчас помощь есть. Но надо справедливо сказать, эта помощь старая, еще с прошлых времен. Мы благодарны, что ее не остановили, но из-за замедления поставок она еще идет", - сказал Зеленский.
По словам президента, "в пути" находится еще 15 млрд долларов. В частности, эти деньги пошли в оружие и различные технические средства. Поэтому помощь от США не прекратилась. Однако новая помощь имеет связь с соглашением по полезным ископаемым.
"Ничего не остановлено, но ничего нового и не провозглашено. А чтобы что-то новое было, я так логику понимал этого соглашения (о полезных ископаемых - ред.), надо понимать, а как новое вы будете отдавать. Поэтому я так и реагирую на старые долги, если это о новом. Мы готовы проговорить формат, что мы получаем и как мы отдаем. Мы готовы это проговорить в этом соглашении", - добавил глава государства.
Напомним, в ходе этой же пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что не будет подписывать соглашение с США (о полезных ископаемых), по условиям которого долг будут возвращать десять поколений украинцев. В связи с этим необходим диалог с президентом США Дональдом Трампом.
Также он заявил, что готов уйти с поста президента страны в обмен на мир для Украины или же вступления страны в НАТО.
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