Допомога Україні від США продовжує надходити, - МЗС

Допомога Україні від США

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Україна продовжить отримувати допомогу. Проте він зазначив, що "гроші мають бути забезпечені".

Трамп звинуватив колишню адміністрацію у тому, що вона "безглуздо" передавала гроші Україні, а він планує отримати гарантії повернення грошей.

Також Трамп заявив, що нібито президент України Володимир Зеленський "умовив США витратити 350 млрд доларів на війну, яку неможливо виграти".

За його словами, США нібито витратили на допомогу Україні на 200 млрд доларів більше, ніж Європа. І гроші Європи "були захищені гарантіями", а США "нічого не отримають назад".

У відповідь на заяву Трампа президент України Володимир Зеленський заявив, що вся вартість зброї, яка була використана за час повномасштабної війни становила 320 млрд доларів, з яких 120 мільярдів доларів Україна забезпечила самостійно, а 200 млрд надали США та ЄС разом.

Зеленський додав, що безпосередньо від США надійшло військової допомоги на суму 67 мільярдів доларів та ще 31,5 млрд доларів в якості фінансової допомоги.

Також, за словами Зеленського, США продовжують надавати Україні допомогу, вона не зупинена. Водночас нічого нового не проголошено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.