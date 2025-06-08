Байден обещал 20 000 ракет от "Шахедов", а Трамп решил иначе, - Зеленский

Украина должна была получить 20 тысяч специальных ракет для борьбы с "Шахедами". Однако нынешняя администрация президента США Дональда Трампа решила перебросить их на Ближний Восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью ABC News .

"Мы рассчитывали на этот проект - 20 тысяч, между нами, 20 тысяч ракет для борьбы с "Шахедами". Это было недорого, но это особая технология. Поэтому мы рассчитывали на эти 20 тысяч ракет. Сегодня утром мой министр обороны сказал мне, что Соединенные Штаты перебросили их на Ближний Восток", - сообщил глава Украины.

Зеленский рассказал, что украинская сторона в свое время согласовала с бывшим министром обороны США Ллойдом Остином отдельный проект, который, по словам президента, был инициирован еще при предыдущей администрации США, во время председательства президента Джо Байдена.

"Мы имеем большие проблемы с "Шахедами" и так далее, мы боремся с этим, найдем все инструменты, чтобы их уничтожать", - отметил Зеленский.

Воздушные удары россиян

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения Россия активно использует ударные беспилотники типа "Шахед" для атак на украинские города и инфраструктуру.

Именно по этой причине Украине критически важно иметь эффективные средства для уничтожения "Шахед". Важно заметить, что в последнее время россияне наладили производство данных дронов и поэтому атаки стали еще более массовыми.

Напомним, что в ночь на 6 июня россияне массированно атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, оккупанты ударили по Киеву, в нескольких районах упали обломки.

Известно, что за одну ночь оккупанты использовали аж 407 ударных беспилотников.

Подробнее о последствиях массированной атаки РФ на Украину - в материале РБК-Украина.

Следующей ночью Харьков подвергся наиболее масштабному обстрелу с начала полномасштабной войны.

По словам мэра Игоря Терехова, по городу было выпущено около 48 беспилотников типа "Шахед". Областная прокуратура в свою очередь сообщила о применении врагом управляемых авиабомб и ракет.

В результате атаки пострадали 18 многоэтажек, среди которых три получили серьезные повреждения конструкций, а также 13 частных домов.

Детали о последствиях этой атаки можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.