Помог Интерпол. Полиция раскрыла масштабную схему побега уклонистов из Украины

Украинские полицейские блокировали схему, в рамках которой мужчин нелегально переправляли за границу. Один из ее организаторов действовал из США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

Правоохранители выяснили, что в Telegram был создан закрытый канал, где мужчинам предлагалась помощь в нелегальном выезде из Украины за "вознаграждение" в размере 10 тысяч долларов.

Фото: полиция раскрыла схему побега мужчин за границу (npu.gov.ua)

После того, как беглецы оплачивали аванс, они должны были добраться до Львова. Оттуда участники преступной группы по горных дорогах перевозили их на Закарпатье и затем переправляли в Румынию в обход пунктов пропуска.

Участники группировки причастны к побегу за границу 40 украинских мужчин.

Украинские полицейские уже установили местонахождения организатора преступной группы. Он незаконно пересек государственную границу Украины, сбежал в США, откуда координировал деятельность соучастников и совершал распределение средств.

Местонахождение фигуранта украинским полицейским удалось установить в сотрудничестве с Департаментом расследований Министерства внутренней безопасности США. Для этого была проведена международная спецоперация Интерпола LIBERTERRA II.

Еще одного соорганизатора задержали на Закарпатье, когда тот пытался переправить за границу очередную группу мужчин.

Организаторам сообщили о подозрении по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), один из них уже под арестом. Теперь им грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Правоохранители продолжают разыскивать других участников преступной группы.