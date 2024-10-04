ua en ru
Пт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Допоміг Інтерпол. Поліція розкрила масштабну схему втечі ухилянтів з України

П'ятниця 04 жовтня 2024 21:51
UA EN RU
Допоміг Інтерпол. Поліція розкрила масштабну схему втечі ухилянтів з України Фото: поліція розкрила масштабну схему втечі ухилянтів з України (npu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські поліцейські блокували схему, в рамках якої чоловіків нелегально переправляли за кордон. Один з її організаторів діяв з США.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Нацполіції України.

Правоохоронці з'ясували, що у Telegram було створено закритий канал, де чоловікам пропонувалася допомога у нелегальному виїзді з України за "винагороду" у розмірі 10 тисяч доларів.

Фото: поліція розкрила схему втечі чоловіків за кордон (npu.gov.ua)

Після того, як втікачі сплачували аванс, вони мали дістатися до Львова. Звідти учасники злочинної групи гірськими дорогами перевозили їх на Закарпаття і потім переправляли до Румунії в обхід пунктів пропуску.

Учасники угруповання причетні до втечі за кордон 40 українських чоловіків.

Українські поліцейські вже встановили місцезнаходження організатора злочинної групи. Він незаконно перетнув державний кордон України, втік до США, звідки координував діяльність співучасників та здійснював розподіл коштів.

Місцезнаходження фігуранта українським поліцейським удалося встановити у співпраці з Департаментом розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки США. Для цього було проведено міжнародну спецоперацію Інтерполу LIBERTERRA II.

Ще одного співорганізатора затримали на Закарпатті, коли він намагався переправити за кордон чергову групу чоловіків.

Організаторам повідомили про підозру за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), один з них вже під арештом. Тепер їм загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці продовжують розшукувати інших учасників злочинної групи.

Нагадаємо, раніше у Львові повідомили про підозру 51-річному чоловіку. Він організував схему нелегального переправлення чоловіків за кордон.

За свої "послуги" фігурант вимагав понад 20 тисяч доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Інтерпол Виїзд за кордон Мобілізація в Україні Поліцейські
NEWS
Зеленський приїхав в Сумську область і провів там засідання Ставки
Зеленський приїхав в Сумську область і провів там засідання Ставки
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію