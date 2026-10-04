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Россия цинично пригрозила усилить удары по Украине

13:58 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Россия цинично пригрозила усилить удары по Украине Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Россия заявила о намерении усилить удары по Украине после слов президента Владимира Зеленского о возможных атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны России.

Российское ведомство заявило, что после слов Зеленского Вооруженные силы РФ якобы усилят удары по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других регионах Украины.

При этом российская сторона возложила ответственность за возможное ужесточение атак на украинское руководство.

В Минобороны РФ утверждают, что российские удары по Украине якобы являются ответом на атаки украинской стороны.

В частности, российское ведомство обвинило Украину в ударах по гражданским объектам на территории РФ и заявило о попытках сорвать проведение выборов в Государственную думу.

В заявлении также говорится о якобы ударах по избирательным участкам, в результате которых, по утверждению российской стороны, погибли шесть человек. Независимое подтверждение этих утверждений в заявлении не приведено.

Кроме того, российское Минобороны заявило о якобы массированной атаке более 1600 украинских ударных беспилотников по гражданским объектам в Москве 19-20 сентября.

Также в ведомстве упомянули о якобы попытках атак во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге в июне 2026 года.

"После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных Сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других областях Украины будут усилены", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал три условия, которые, по его словам, необходимы для "устойчивого мира" с Украиной.

Среди них – нейтральный и неядерный статус Украины, отказ от курса, который Москва называет "националистическим", и признание оккупированных территорий частью России.

Медведев также заявил, что если Украина не согласится на эти требования, Россия якобы попытается добиться их военным путем.

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