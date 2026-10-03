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Зеленский анонсировал месть за новую "военную доктрину" РФ

20:38 03.10.2026 Сб
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Зеленский анонсировал месть за новую "военную доктрину" РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Украина значительно усилит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы в ответ на новую "военную доктрину" врага.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как объяснил глава государства, в распоряжении украинской разведки есть документы, раскрывающие новые планы Москвы.

Так стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам придерживаться новой "военной доктрины". Речь идет о сокрушительных авиаударах по Киеву и другим крупным городам страны.

Главная цель Кремля - заставить украинцев бежать из своих домов.

Россия начала атаковать все больше гражданских целей, чтобы реализовать свой план как можно скорее.

"Мы видели документы и знаем, что они (россияне - ред.) позволяют им (войскам РФ - ред.) атаковать инфраструктуру, логистику, дороги, школы, больницы, чтобы давить на людей, чтобы они покинули столицу, покинули разные города... Это цель операции", - предупредил Зеленский.

Как пояснил глава государства, дело в том, что Путин хочет казаться сильным в то время, когда его армия теряла позиции в ключевом прифронтовом регионе и несла колоссальные потери.

Кстати, ранее Зеленский рассказал о новых успехах ВСУ во время операции "Вивальди".

Кроме того, президент объяснил, когда Украина впервые сможет ударить по Москве собственной баллистикой .

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