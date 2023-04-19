Помогали россиянам. Жителей Мелитополя лишили звания "Мастер спорта Украины"

Спортсменов, проживавших в Мелитополе и помогавших россиянам, лишили звания "Мастер спорта Украины". Это ожидает и других коллаборантов.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Уже не мастер спорта Украины международного класса Виктор Савченко. Титулованный тренер по кикбоксингу из Мелитополя сейчас угождает рашистам, поэтому не имеет права обучать дисциплине наших детей", - написал Федоров.
По его словам, звание "Мастер спорта Украины" также было лишено мелитопольцев Андрея Рыбницкого (гандбол), Дмитрия Хассая (бодибилдинг) и Дмитрия Глека с Романом Дзюбой (оба – паверлифтинг).
"До недавнего времени все они славились своими спортивными достижениями. Сейчас - тем, что продались врагу за рубли", - подчеркнул мэр города.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство молодежи и спорта создало специальный список, в который включили спортсменов и чиновников из России и Беларуси, поддерживающих войну против Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности о новых санкциях против России. В частности, ограничения ввели против известных спортсменов из страны-агрессора.
Также Германия может запретить россиянам въезд на соревнования, несмотря на решение Международного олимпийского комитета.
Ранее стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, не поддерживающих войну.
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