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В Минспорта создали список россиян и белорусов, поддерживающих войну в Украине

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Украина, Понедельник 17 апреля 2023 19:40
В Минспорта создали список россиян и белорусов, поддерживающих войну в Украине Фото: в Минспорта создали список россиян и белорусов, поддерживающих войну в Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министерство молодежи и спорта создало специальный список, в который включили спортсменов и чиновников из России и Беларуси, поддерживающих войну против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В списке оказались 23 представителя спорта, среди которых - футболист Роман Широков, шахматист Сергей Карякин, лыжник Александр Большунов и художественная гимнастка Алина Кабаева.

Заметим, что некоторые спортсмены также находятся в санкционном списке.

Просмотреть весь список можно ЗДЕСЬ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности о новых санкциях против России. В частности, ограничения ввели против известных спортсменов из страны-агрессора.

Также Германия может запретить россиянам въезд на соревнования, несмотря на решение Международного олимпийского комитета.

Ранее стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, не поддерживающих войну.

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