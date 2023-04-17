Фото: в Минспорта создали список россиян и белорусов, поддерживающих войну в Украине (GettyImagеs)

Министерство молодежи и спорта создало специальный список, в который включили спортсменов и чиновников из России и Беларуси, поддерживающих войну против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.