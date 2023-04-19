Допомагали росіянам. Жителів Мелітополя позбавили звання "Майстер спорту України"

Спортсменів, які мешкали у Мелітополі, та допомагали росіянам, позбавили звання "Майстер спорту України". Це чекає й інших колаборантів.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Донедавна всі вони славилися своїми спортивними досягненнями. Нині - тим, що продались ворогу за рублі", - підкреслив мер міста.

За його словами, звання "Майстер спорту України" також було позбавлено мелітопольців Андрія Рибницького (гандбол), Дмитра Хассая (бодибілдинг) та Дмитра Глека з Романом Дзюбою (обидва - паверліфтинг).

"Вже не майстер спорту України міжнародного класу Віктор Савченко. Титулований тренер з кікбоксингу з Мелітополя нині догоджає рашистам, тож, не має права навчати дисципліні наших дітей", - написав Федоров.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство молоді та спорту створили спеціальний список, до якого включили спортсменів та чиновників з Росії та Білорусі, які підтримують війну проти України.

Раніше президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки щодо нових санкцій проти Росії. Зокрема, обмеження запровадили проти відомих спортсменів з країни-агресора.

Також Німеччина може заборонити росіянам в'їзд на змагання, попри рішення Міжнародного олімпійського комітету.

Раніше стало відомо, що виконком Міжнародного олімпійського комітету рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, які не підтримують війну.

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