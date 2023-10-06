Помогали РФ. США добавили более 40 компаний Китая в список экспортного контроля

Министерство торговли США добавило 42 китайские компании в правительственный список экспортного контроля из-за поддержки военной и оборонно-промышленной базы Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В список экспортного контроля.кроме китайских компаний также присоединились семь компаний из Финляндии, Германии, Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании.

"Сегодняшние дополнения в Список юридических лиц дают четкий сигнал: если вы поставляете российскому оборонному сектору технологии американского происхождения, мы узнаем об этом и примем меры", - заявил помощник министра по вопросам экспортного контроля Мэтью Аксельрод.

Санкции США против России

Недавно США ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали фабрики, банки и суда.

Позже Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против международной сети, помогающей Ирану производить беспилотники. Под ограничения попали компании из России.

Также законодатели Соединенных Штатов Америки предложили законопроект, в котором призывают расширить санкции против Северной Кореи из-за ее поддержки войны Российской Федерации.

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