В США предложили расширить санкции против КНДР из-за поддержки России

Законодатели Соединенных Штатов Америки предложили законопроект, в котором призывают расширить санкции против Северной Кореи из-за ее поддержки войны Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Законопроект в Палате представитель США предложили представители Демократической и Республиканской партии Джерри Коннолли и Джо Уилсон.

"Северокорейский диктатор Ким Чен Ын является членом альянса тиранов, которые работают, чтобы уничтожить свободу и демократию во всем мире", - заявил Уилсон.

В частности Уилсон добавил, что предложенный законопроект станет гарантией того, что диктатор Ким Чен Ын не сможет получать выгоду, а также помочь или способствовать массовому убийству украинцев.

Конноли, со своей стороны, заявил, что поддержка КНДР незаконной войны террористической Российской Федерации будет означать партнерство между "двумя злонамеренными акторами", которые угрожают глобальному миру.

"Мы не можем позволить этому партнерству остаться без контроля. Пришло время Соединенным Штатам предпринять решительные действия и помешать использованию северокорейского оружия в кровавой войне Путина против украинского народа", - добавил Конноли.

Сотрудничество России и Северной Кореи

13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились для обсуждения усиления военного сотрудничества. В частности первый также встретился и с министром обороны террористической страны Сергеем Шойгу.

Как отмечали западные СМИ, стороны могли ставить вопрос передачи Российской Федерации артиллерийских боеприпасов. Между тем, издание Economist утверждает о том, что КНДР уже больше части года поставляет России артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

Как отметил президент Южной Кореи Юн Сук Йоль, его страна и союзники не останутся в стороне в случае получения КНДР помощи от России для усиления своих возможностей по оружию массового поражения.