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Допомагали РФ. США додали понад 40 компаній Китаю до списку експортного контролю

США, П'ятниця 06 жовтня 2023 20:33
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Допомагали РФ. США додали понад 40 компаній Китаю до списку експортного контролю Фото: США додали понад 40 компаній Китаю до списку експортного контролю (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство торгівлі США додало 42 китайські компанії до урядового списку експортного контролю через підтримку військової та оборонно-промислової бази Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

До списку експортного контролю.крім китайських компаній також доєднались сім компаній з Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Великої Британії.

"Сьогоднішні доповнення до Списку юридичних осіб дають чіткий сигнал: якщо ви постачаєте російському оборонному сектору технології американського походження, ми дізнаємося про це і вживемо заходів", - заявив помічник міністра з питань експортного контролю Метью Аксельрод.

Санкції США проти Росії

Нещодавно США запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили заводи, банки і судна.

Пізніше Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти міжнародної мережі, яка допомагає Ірану виробляти безпілотники. Під обмеження потрапили компанії із Росії.

Також законодавці Сполучених Штатів Америки запропонували законопроєкт, у якому закликають розширити санкції проти Північної Кореї через її підтримку війни Російської Федерації.

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