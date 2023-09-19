США ввели санкции против международной сети по производству дронов в Иране

Соединенные Штаты Америки сегодня, 19 сентября, ввели новый пакет санкций против международной сети, которая помогает Ирану производить беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США .

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении семи физических и четырех юридических лиц, базирующихся в Иране, Китайской Народной Республике, России и Турции, в связи с иранским беспилотным летательным аппаратом и разработкой военной авиации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта сеть облегчила поставки и финансовые операции в поддержку иранской авиационной промышленной компании (HESA) по производству, закупкам и техническому обслуживанию БПЛА и военных самолетов.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США также обновляет запись HESA в списке граждан особых категорий и заблокированных лиц (SDN), включив в него новый псевдоним, который он использовал для уклонения от санкций и мер экспортного контроля.

Кто именно попал под санкции

Мехди Гогердчян - нынешний управляющий директор HESA и член совета директоров фирмы (Иран);

Хамидреза Нури - заместитель председателя совета директоров HESA (Иран);

Хусейн Аини - директор HESA по производству БПЛА и курирует испытания БПЛА компании в Сирии (Иран);

Компания Shenzhen Jiasibo (Китай);

Компания Dong Wenbo (Китай);

Су Чуньпен - управляющий директор и владелец Shenzhen Jiasibo (Китай);

Мехмет Токдемир (Турция);

Алааддин Айкут (Турция).

Санкции ввели также и против РФ

США добавили в список ограничений российские компании "Дельта-Аэро", ОАО НПП "Аэросила" и ОАО "Стар".

"Дельта-Аэро", АО "НПП "Аэросила" и ОАО "Стар" внесены в санкционный список за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки, или товаров, или услуг в поддержку HESA.

Санкции Запада против Ирана

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Иран начал поставлять России вооружение, в том числе, и дроны-камикадзе типа Shahed, по которым оккупанты регулярно обстреливают украинские города.

Из-за этого, а также из-за внутренней политики Ирана, западные страны начали массово вводить санкции против режима в стране. Так, в июле этого года Европейский Союз ввел новый санкционный пакет против Ирана. Он стал третьим общим пакетом со стороны ЕС.

Также перед этим сообщалось, что Великобритания планирует ввести новый режим санкций, чтобы привлечь Иран к ответственности за его враждебное и дестабилизирующее поведение по всему миру.