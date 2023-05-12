Помогали РФ контролировать "Запорожсталь". Зеленский ввел санкции против новых лиц

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций против лиц, которые помогали России контролировать завод "Запорожсталь".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.
По словам Зеленского, сегодня в Украине санкционный день - он уже подписал соответствующие указы о введении новых ограничений.
"Первый санкционный пакет - в отношении "Запорожстали". Своим указом наложил ограничительные меры на 41 человека - 13 физических и 28 юридических, - с помощью которых РФ сохраняла контроль над предприятием, вредила нашей экономике", - отметил президент.
Зеленский добавил, что запускается процедура конфискации российской доли, теперь "Запорожсталь" будет работать для Украины и украинцев.
Стоит заметить, что "Запорожсталь" является одним из крупнейших металлургических предприятий в Европе. Каждый год в четырех доменных печах комбинат выплавляет 2,6 млн тонн чугуна для производства стали.
Напомним, ранее стало известно, что Зеленский ввел санкции против российских олигархов, партий и оборонно-промышленного комплекса.
Также мы писали, что несколько недель назад Зеленский анонсировал новые санкции Украины против России.
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