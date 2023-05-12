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Допомагали РФ контролювати "Запоріжсталь". Зеленський ввів санкції проти нових осіб

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нових санкцій проти осіб, які допомагали Росії контролювати завод "Запоріжсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.

За словами Зеленського, сьогодні в Україні санкційний день - він уже підписав відповідні укази щодо запровадження нових обмежень.

"Перший санкційний пакет - щодо "Запоріжсталі". Своїм указом наклав обмежувальні заходи на 41 особу - 13 фізичних та 28 юридичних, - за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці", - зазначив президент.

Зеленський додав, що запускається процедура конфіскації російської частки, тепер "Запоріжсталь" працюватиме для України та українців.

Варто зауважити, що "Запоріжсталь" є одним з найбільших металургійних підприємств у Європі. Щороку в чотирьох доменних печах комбінат виплавляє 2,6 млн тонн чавуну для виробництва сталі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський запровадив санкції проти російських олігархів, партій та оборонно-промислового комплексу.

Також ми писали, що кілька тижнів тому Зеленський анонсував нові санкції проти Росії.

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