В Киеве в результате обстрела пострадали семь районов: ГСЧС раскрыло детали
В ночь на 10 июня Киев подвергся очередной массированной атаке врага. В результате обстрелов пострадали семь районов столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) и Офиса генерального прокурора.
Из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) зафиксированы, разрушения жилых и нежилых зданий и повреждения инфраструктуры в разных районах Киева.
Фото: в Киеве в результате обстрела пострадали семь районов (t.me/dsns_telegram)
В частности известно о четырех пострадавших.
- Согласно данным ГСЧС:
- Дарницкий район - пожары возле общежития, в парке, сгорели машины во дворах. Горел трехэтажный жилой дом. Повреждена железная дорога;
- Оболонский район - возник пожар в многоэтажке. Также продолжается ликвидация возгораний складских помещений. Офис генерального прокурора также сообщает о повреждении десятков автомобилей рядом с пострадавшей многоэтажкой;
- Шевченковский район - зафиксирован ряд попаданий. Продолжается ликвидация пожара в недействующей постройке. В частности поврежден продуктовый рынок;
- Голосеевский район - обломки упали на территории храма, повреждены верхние этажи бизнес-центра;
- Соломенский район - возгорание обломков на крыше 16-этажки. Также поврежден частный дом;
- Деснянский район - горели авто во дворе, пожар ликвидирован;
- Подольский район - возгорание нежилых помещений.
Фото: в Киеве в результате обстрела пострадали семь районов (t.me/pgo_gov_ua)
К ликвидации последствий были привлечены:
- 441 спасатель;
- 102 единицы техники ГСЧС.
Обстрел в ночь на 10 июня
В ночь на 10 июня российские террористы запустили против Украины 322 средства воздушного нападения, среди которых :
- 315 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов;
- 2 баллистические ракеты KN-23;
- 5 крылатыми ракетами "Искандер-К".
По состоянию на 9 утра противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила 284 средства воздушного нападения.
Как отмечал президент Владимир Зеленский, этой ночью террористы прибегли к одной из крупнейших атак против Киева.
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