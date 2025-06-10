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В Киеве в результате обстрела пострадали семь районов: ГСЧС раскрыло детали

Вторник 10 июня 2025 10:15
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В Киеве в результате обстрела пострадали семь районов: ГСЧС раскрыло детали Фото: в Киеве в результате обстрела пострадали семь районов (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 10 июня Киев подвергся очередной массированной атаке врага. В результате обстрелов пострадали семь районов столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) и Офиса генерального прокурора.

Из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) зафиксированы, разрушения жилых и нежилых зданий и повреждения инфраструктуры в разных районах Киева.

Фото: в Киеве в результате обстрела пострадали семь районов (t.me/dsns_telegram)

В частности известно о четырех пострадавших.

  • Согласно данным ГСЧС:
  • Дарницкий район - пожары возле общежития, в парке, сгорели машины во дворах. Горел трехэтажный жилой дом. Повреждена железная дорога;
  • Оболонский район - возник пожар в многоэтажке. Также продолжается ликвидация возгораний складских помещений. Офис генерального прокурора также сообщает о повреждении десятков автомобилей рядом с пострадавшей многоэтажкой;
  • Шевченковский район - зафиксирован ряд попаданий. Продолжается ликвидация пожара в недействующей постройке. В частности поврежден продуктовый рынок;
  • Голосеевский район - обломки упали на территории храма, повреждены верхние этажи бизнес-центра;
  • Соломенский район - возгорание обломков на крыше 16-этажки. Также поврежден частный дом;
  • Деснянский район - горели авто во дворе, пожар ликвидирован;
  • Подольский район - возгорание нежилых помещений.

Фото: в Киеве в результате обстрела пострадали семь районов (t.me/pgo_gov_ua)

К ликвидации последствий были привлечены:

  • 441 спасатель;
  • 102 единицы техники ГСЧС.

Обстрел в ночь на 10 июня

В ночь на 10 июня российские террористы запустили против Украины 322 средства воздушного нападения, среди которых :

  • 315 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов;
  • 2 баллистические ракеты KN-23;
  • 5 крылатыми ракетами "Искандер-К".

По состоянию на 9 утра противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила 284 средства воздушного нападения.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, этой ночью террористы прибегли к одной из крупнейших атак против Киева.

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