В Киеве в результате обстрела пострадали семь районов: ГСЧС раскрыло детали

В ночь на 10 июня Киев подвергся очередной массированной атаке врага. В результате обстрелов пострадали семь районов столицы.

К ликвидации последствий были привлечены:

Фото: в Киеве в результате обстрела пострадали семь районов (t.me/pgo_gov_ua)

В частности известно о четырех пострадавших .

Фото: в Киеве в результате обстрела пострадали семь районов (t.me/dsns_telegram)

Из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) зафиксированы, разрушения жилых и нежилых зданий и повреждения инфраструктуры в разных районах Киева.

Обстрел в ночь на 10 июня

В ночь на 10 июня российские террористы запустили против Украины 322 средства воздушного нападения, среди которых :

315 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов;

2 баллистические ракеты KN-23;

5 крылатыми ракетами "Искандер-К".

По состоянию на 9 утра противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила 284 средства воздушного нападения.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, этой ночью террористы прибегли к одной из крупнейших атак против Киева.

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