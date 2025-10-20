ua en ru
Помогает разведка. В ГУР объяснили, как критическая инфраструктура готовится к ударам россиян

Понедельник 20 октября 2025 15:30
UA EN RU
Помогает разведка. В ГУР объяснили, как критическая инфраструктура готовится к ударам россиян Фото: заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Ростислав Шаправский

Разведывательные данные помогают как можно лучше подготовиться к возможным ударам россиян по критической инфраструктуре, и максимально уменьшить негативные последствия вражеских обстрелов.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время форума РБК-Украина "Энергия, которая держит Украину".

"Я знаю, что вы очень внимательно отслеживаете все, что связано с так называемым форматом "Рамштайн" и другими договоренностями, которые мы имеем с партнерами. На сегодня приоритет номер один - это средства противовоздушной обороны. Это все понимают - мы, наши партнеры, наши союзники", - заявил Скибицкий.

По его словам, без мощной, многоэшелонированной системы ПВО, которая предусматривает различные высоты и дальности, полностью обеспечить безопасность наших объектов невозможно.

"Соответственно, мы имеем информацию, предупреждаем и наши Воздушные силы, и руководителей предприятий критической инфраструктуры, когда планируется удар, какие силы и средства могут быть привлечены", - пояснил заместитель начальника ГУР МО Украины.

Он также подчеркнул, что такие шаги позволяют, во-первых, подготовиться к возможному удару со стороны РФ, а во-вторых - сделать маневр силами и средствами ПВО, чтобы гарантированно организовать безопасность и противовоздушную оборону на важнейших объектах.

Опыт Украины полезен в Европе

РФ в последнее время проводит активные действия на территории стран Европы. В ЕС понимают насколько важно своевременное выявление, оповещение и организация системы обороны. Речь идет и об обучении, и о подготовке.

Украина формировала свою ПВО три года. Министры обороны стран-союзников понимают, что на ее создание необходим комплексный подход, требующий времени и навыков.

"Только совместными усилиями, в том числе и с использованием нашего опыта, возможно обеспечить гарантированную противовоздушную защиту наиболее критических объектов", - резюмировал Скибицкий.

Удары россиян по критической инфраструктуре

Российские войска в последнее время усилили удары по украинской критической инфраструктуре, в частности по объектам энергетики.

При этом, благодаря совместной работе ВСУ и энергетиков ситуация в энергосистеме постепенно стабилизируется. На текущий момент аварийных графиков по Украине нет. Уже со вчерашнего дня применяются лишь графики ограничения мощности для промышленности.

Напомним, на прошлой неделе в Украине применяли аварийные графики отключений света. Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко прогнозировал, что они продлятся до 23 октября.

