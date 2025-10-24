ua en ru
Пока градостроительные условия выдают вручную, инвесторы не пойдут в Украину активно, - Шуляк

Пятница 24 октября 2025 16:26
UA EN RU
Пока градостроительные условия выдают вручную, инвесторы не пойдут в Украину активно, - Шуляк Фото: Елена Шуляк рассказала об условиях привлечения инвесторов в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Если в Украину зайдет шведский ритейлер ІКЕА, можно будет говорить, что Украина движется в правильном направлении своего антикоррупционного курса - прежде всего в сфере градостроительства.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина.

В настоящее же время коррупционные требования со стороны местных властей могут стоить компаниям миллионы долларов - только на этапе получения информации о правилах застройки того или иного земельного участка, отметила Елена Шуляк во время публичной дискуссии "Восстановление под риском: нужны ли изменения в строительной политике?", организованной Институтом экономических исследований и политических консультаций IER.

По ее словам, речь идет о выдаче градостроительных условий и ограничений, без чего не может обойтись ни одно новое строительство.

Этот документ, отметила парламентарий, является наиболее коррупционным из-за взяток за его выдачу. Это может стоить девелоперам миллионы долларов в зависимости от локации. Пока минимизировать коррупционные риски на этом этапе не удается из-за сопротивления местных властей.

"Уже были кейсы, когда в Киеве за выдачу градостроительных условий и ограничений чиновники требовали несколько миллионов долларов. А это даже не разрешение на строительство, поскольку это, по сути, выдержка относительно того, что на конкретном участке можно строить, а что нет, какой должна быть максимальная этажность и т.д. Вытяг, который по-хорошему нужно было бы получать в публичном доступе бесплатно. Но чиновникам это не выгодно", - объяснила Елена Шуляк.

Кейс ІКЕА

Достаточно показательным моментом относительно коррупционных масштабов, акцентировала она, является опыт компании ІКЕА, у которой было три больших попытки выйти на украинский рынок - в 2005, 2007-2008 и в 2018 годах.

У компании были очень большие планы. Они выбрали Киев, Харьков, Одессу, Донецк как те города, где они хотят развиваться, а в Ивано-Франковске даже было куплено небольшое производство. Но эта история окончилась ничем.

"Были встречи с президентом ІКЕА, который очень хотел, чтобы компания зашла в Украину. Но в 2018 году он умер, так и не дождавшись. Публично в интервью компания говорила о том, что помешали ей выйти на рынок коррупционные преграды со стороны местных властей. Можно только представить, какую взятку пригласили чиновники в ІКЕА, если только выдача градостроителей может стоить несколько миллионов долларов", - отметила Шуляк.

Соответственно, добавила парламентария, как только ІКЕА полноценно появится в Украине, можно будет говорить, что этот коррупционный риск удалось минимизировать. Но для этого нужно, чтобы, в частности, для выдачи градостроительных условий и ограничений участие чиновника было ограничено. Эта процедура должна происходить автоматически - если в компании все в порядке с документами и если планируемое строительство не противоречит требованиям.

"Я искренне верю, что автоматизированные цифровые разрешения и автоматическая выдача градостроев имеют соответствующее будущее. Поэтому будем надеяться, что профильное министерство вместе с парламентом все же смогут дожать и внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы для работы на рынке появились справедливые правила. Пока это не удается - сопротивление со стороны местных властей"сильное", - резюмировала Елена Шуляк.

