Допоки містобудівні умови видають вручну, інвестори не підуть в Україну активно, - Шуляк

Якщо в Україну зайде шведський рітейлер ІКЕА, можна буде говорити, що Україна рухається в правильному напрямку свого антикорупційного курсу - насамперед у сфері містобудування.

Нині ж корупційні вимоги з боку місцевої влади можуть коштувати компаніям мільйони доларів - лише на етапі отримання інформації щодо правил забудови тієї чи іншої земельної ділянки, зазначила Олена Шуляк під час публічної дискусії "Відбудова під ризиком: чи потрібні зміни в будівельній політиці?", організованої Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій IER.

За її словами, йдеться про видачу містобудівних умов і обмежень, без чого не може обійтися жодне нове будівництво.

Цей документ, зауважила парламентарка, є найбільш корупційним через хабарі за його видачу. Це може коштувати девелоперам мільйони доларів, залежно від локації. Поки мінімізувати корупційні ризики на цьому етапі не вдається, через спротив місцевої влади.

"Уже були кейси, коли в Києві за видачу містобудівних умов і обмежень чиновники вимагали кілька мільйонів доларів. А це навіть не дозвіл на будівництво, оскільки це, по суті, витяг стосовно того, що на конкретній ділянці можна будувати, а що ні, якою має бути максимальна поверховість тощо. Витяг, який по-хорошому потрібно було б отримувати в публічному доступі безкоштовно. Але чиновникам це не вигідно", - пояснила Олена Шуляк.

Кейс ІКЕА

Досить показовим моментом щодо корупційних масштабів, акцентувала вона, є досвід компанії ІКЕА, в якої було три великі спроби вийти на український ринок - у 2005, 2007-2008 та у 2018 роках.

У компанії були дуже великі плани. Вони обрали Київ, Харків, Одесу, Донецьк, як ті міста, де вони хочуть розвиватися, а в Івано-Франківську навіть було куплене невелике виробництво. Але ця історія закінчилась нічим.

"Були зустрічі з президентом ІКЕА, який дуже хотів, щоб компанія зайшла в Україну. Але у 2018 році він помер, так і не дочекавшись. Публічно в інтерв'ю компанія говорила про те, що завадили їй вийти на ринок корупційні перепони з боку місцевої влади. Можна лише уявити, який хабар запросили чиновники в ІКЕА, якщо тільки видача містобудів може коштувати кілька мільйонів доларів", - зазначила Шуляк.

Відповідно, додала парламентарка, як тільки ІКЕА повноцінно зʼявиться в Україні, можна буде говорити, що цей корупційний ризик вдалося мінімізувати. Але для цього потрібно щоб, зокрема, для видачі містобудівних умов і обмежень участь чиновника була обмежена. Ця процедура має відбуватись автоматично – якщо в компанії все в порядку з документами і якщо будівництво, яке планується, не суперечить вимогам.

"Я щиро вірю, що автоматизовані цифрові дозволи та автоматична видача містобудів мають відповідне майбутнє. Тому будемо сподіватися, що профільне міністерство разом з парламентом все ж таки зможуть дотиснути й внести відповідні зміни до законодавства, щоб для роботи на ринку зʼявились справедливі правила. Поки це не вдається - спротив з боку місцевої влади сильний", - резюмувала Олена Шуляк.