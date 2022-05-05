Донорська конференція у Варшаві зібрала 6,5 млрд доларів для України

Сьогоднішня донорська конференція у Варшаві (Польща) за участю європейських лідерів зібрала 6,5 млрд доларів для України. Партнери обіцяють якнайшвидше надати ці гроші Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канцелярії польського прем'єра Матеуша Моравецького.

"Спасибі за всі ваші зобов'язання. Разом ми всі мобілізували 6,5 млрд доларів. Це наші зобов'язання сьогодні, спасибі вам за них. Давайте зробимо так, щоб ці гроші якомога швидше дійшли до українців", - звернувся він до учасників конференції.

Зазначимо, як заявляв президент Європейської ради Шарль Мішель, донорська конференція у Варшаві повинна стати відправною точною для європейського "плану Маршалла" по відновленню України.

Нагадаємо, на конференції також виступив президент України Володимир Зеленський, який закликав надати статус країни-кандидата на вступ до ЄС. А також заявив, що вступ України має пройти скороченою процедурою.

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