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"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС

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Київ, Четвер 05 травня 2022 14:28
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський закликав країн-партнерів негайно надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Він наголосив на необхідності зробити це в умовах війни та за скороченою процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час онлайн-виступу на міжнародній донорській конференції високого рівня щодо України у Варшаві.

"Потрібен швидкий крок України в Європейський союз. Членство України в ЄС має бути абсолютною реальністю, не просто обіцянками чи перспективами, а практичними кроками. Я знаю, що ми готові до цих кроків, і ви це знаєте. Я впевнений, що більшість із вас це чудово розуміють. Україні потрібно швидко рухатися до Європейського Союзу, набуваючи статусу кандидата, який потрібно надати прямо зараз, в умовах війни і за спеціальною скороченою процедурою", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна до кінця поточного тижня завершить другу частину опитувальника ЄС.

Також повідомлялося, що Україна може отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу вже в влітку цього року, а повноцінно отримати членство країна розраховує у 2024 році.

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