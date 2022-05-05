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Донорская конференция в Варшаве собрала 6,5 млрд долларов для Украины

Новина українською →
Варшава, Четверг 05 мая 2022 16:04
Донорская конференция в Варшаве собрала 6,5 млрд долларов для Украины Фото: польский премьер Матеуш Моравецкий (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Сегодняшняя донорская конференция в Варшаве (Польша) с участием европейских лидеров собрала 6,5 млрд долларов для Украины. Партнеры обещают как можно быстрее предоставить эти деньги Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канцелярии польского премьера Матеуша Моравецкого.

"Спасибо за все ваши обязательства. Вместе мы все мобилизовали 6,5 млрд долларов. Это наши обязательства сегодня, спасибо вам за них. Давайте сделаем так, чтобы эти деньги как можно скорее дошли до украинцев", - обратился он к участникам конференции.

Отметим, как заявлял президент Европейского совета Шарль Мишель, донорская конференция в Варшаве должна стать отправной точной для европейского "плана Маршалла" по восстановлению Украины.

Напомним, на конференции также выступил президент Украины Владимир Зеленский, который призвал предоставить статус страны-кандидата на вступление в ЕС. А также заявил, что вступление Украины должно пройти сокращенной процедуре.

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