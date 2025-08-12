Что написал Доннарумма

О своем решении 26-летний голкипер сообщил в соцсетях, опубликовав обращение к болельщикам. В нем итальянец поблагодарил за поддержку и выразил разочарование решением руководства клуба.

"С первого дня здесь я отдавал все - на поле и вне его - чтобы заслужить свое место и защищать ворота ПСЖ. К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды и вносить вклад в ее успех. Я разочарован и расстроен", - написал он.

Доннарумма добавил, что хотел бы попрощаться с фанатами лично на "Парк де Пренс", но если этого не произойдет, он всегда будет хранить в памяти поддержку и приверженность болельщиков.

"Играть за этот клуб и жить в этом городе было огромной честью. Спасибо, Париж", - завершил свое сообщение футболист.

Что известно об итальянце в ПСЖ

Доннарумма присоединился к парижскому клубу в 2021 году на правах свободного агента после завершения контракта с "Миланом".

За четыре сезона он провел за ПСЖ более 100 матчей. Четыре раза побеждал в чемпионате Франции, по два раза - в Кубке и Суперкубке страны. А в сезоне-2024/25 выиграл Лигу чемпионов.

Проблема для Забарного

Недавно ПСЖ объявил о подписании французского голкипера Люки Шевалье, которому будет отдано место основного голкипера. Но после ухода Доннаруммы, дублером новичка вероятно останется российский вратарь Матвей Сафонов.

Поэтому украинскому защитнику Илье Забарному, который подписал контракт с парижанами, скорее всего, придется таки делить раздевалку ПСЖ и взаимодействовать на поле с представителем страны-террориста.