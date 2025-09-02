ua en ru
Доннарумма перешел в "Манчестер Сити": детали контракта после разрыва с ПСЖ

Вторник 02 сентября 2025 17:46

Доннарумма перешел в "Манчестер Сити": детали контракта после разрыва с ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма (фото: facebook.com/PSG/photos)
Автор: Екатерина Урсатий

"Манчестер Сити" официально подтвердил переход итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы из "Пари Сен-Жермен". Контракт рассчитан на пять лет - до конца июня 2030 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт горожан.

Детали трансфера

Сумма сделки официально не разглашается, но по данным Transfermarkt, "Сити" заплатил за 26-летнего итальянца около 30 миллионов евро. Доннарумма должен стать новым основным вратарем после ухода бразильца Эдерсона, который перешел в турецкий "Фенербахче" за 11 миллионов евро.

В заявке "горожан" уже есть несколько голкиперов: молодой Джеймс Траффорд, который начинал сезон в стартовом составе, а также опытные Штефан Ортега (32 года) и Маркус Беттинелли (33 года). Однако именно Доннарумма рассматривается как первый номер на долгосрочную перспективу.

Как итальянец прощался с ПСЖ

Доннарумма провел в "Пари Сен-Жермен" четыре сезона, где получил четыре титула Лиги 1, дважды выигрывал Кубок Франции и трижды - Трофей чемпионов. Кульминацией стало получение Лиги чемпионов в сезоне 2024/25, когда парижане разгромили "Интер" в финале со счетом 5:0.

Впрочем, уход голкипера из французского клуба сопровождался скандалом. В августе Доннарумму не включили в заявку на матч за Суперкубок УЕФА против "Тоттенхэма".

Он больше не входил в планы Луиса Энрике и не сыграл ни одного матча в новом сезоне. После этого итальянец публично попрощался с болельщиками ПСЖ.

Карьерный путь: от "Милана до триумфа на Евро

Доннарумма - воспитанник "Милана". Он дебютировал в Серии А в 16 лет и провел более 250 матчей за клуб, выиграв Суперкубок Италии 2016 года. В 2021-м вратарь переехал во Францию, где начал новый этап карьеры в ПСЖ.

На международном уровне Доннарумма прославился в 2021 году, когда стал героем Евро-2020. Его сейвы в серии пенальти помогли Италии победить Англию в финале на "Уэмбли". Голкипера тогда признали лучшим игроком турнира - впервые такое звание получил вратарь. Всего в составе сборной Италии он уже провел 76 матчей.

Реакция Доннаруммы и клуба

"Подписать контракт с "Манчестер Сити" - это особый момент для меня. Я присоединяюсь к команде, полной талантливых игроков мирового класса, которую возглавляет Пеп Гвардиола. Для меня большая честь играть за этот клуб, и я обещаю отдать все силы для новых побед", - сказал итальянец после подписания контракта.

"Родословная и качество Джанлуиджи говорят сами за себя. Он имеет огромный опыт, несмотря на молодой возраст для вратаря. Мы счастливы приветствовать его в команде" - добавил директор по футболу "Сити" Уго Виана.

Когда состоится дебют

Дебют Доннаруммы за "Манчестер Сити" ожидается после международной паузы - в дерби против "Манчестер Юнайтед", которое состоится в воскресенье, 14 сентября.

Также читайте о переходе украинского защитника Александра Зинченко из лондонского "Арсенала" в другой клуб АПЛ в аренду.

Кроме того, узнайте, как украинские звезды готовятся к старту в отборе ЧМ-2026.

