Разрушен важный для окупантов мост на трассе Мариуполь-Донецк (фото)
Ночью на оккупированной территории уничтожен мост, соединявший Донецк и Мариуполь. Движение транспортом теперь невозможно, а оккупанты вынуждены искать обходные пути.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Что произошло ночью
Мост на трассе Мариуполь-Донецк (Н-20/Р-280) вблизи села Кременивка получил критические разрушения. Еще раньше он уже был поврежден - ночью его добили окончательно.
Как видно на фото, пролет моста свалился вниз.
Проезд из Мариуполя в направлении Донецка через этот мост закрыт полностью.
Фото: разрушенный мост (t.me/andriyshTime)
Оккупационные власти перенаправили транспорт в объезд - через саму деревню Кременовка. Это добавляет к маршруту не менее 15-20 километров.
Фото: схема объезда (t.me/andriyshTime)
Украинские силы системно уничтожают логистику на временно оккупированных территориях. Цель - усложнить поставки и обеспечение российской армии на фронте.
Это не единственный удар по инфраструктуре окупантов в последние дни. РБК-Украина ранее сообщала о новых ударах по оккупированным территориям, из-за которыхзахватчики оказались в панике.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, почему паника в Крыму после ударов не безосновательна и что за ней стоит.