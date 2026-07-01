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Разрушен важный для окупантов мост на трассе Мариуполь-Донецк (фото)

10:05 01.07.2026 Ср
1 мин
Насколько критичны разрушения?
aimg Елена Чупровская
Разрушен важный для окупантов мост на трассе Мариуполь-Донецк (фото) Фото: Разрушен мост на трассе Мариуполь-Донецк возле Кременовки (t.me/andriyshTime)
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Ночью на оккупированной территории уничтожен мост, соединявший Донецк и Мариуполь. Движение транспортом теперь невозможно, а оккупанты вынуждены искать обходные пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Что произошло ночью

Мост на трассе Мариуполь-Донецк (Н-20/Р-280) вблизи села Кременивка получил критические разрушения. Еще раньше он уже был поврежден - ночью его добили окончательно.

Как видно на фото, пролет моста свалился вниз.

Проезд из Мариуполя в направлении Донецка через этот мост закрыт полностью.

Разрушен важный для окупантов мост на трассе Мариуполь-Донецк (фото)Фото: разрушенный мост (t.me/andriyshTime)

Оккупационные власти перенаправили транспорт в объезд - через саму деревню Кременовка. Это добавляет к маршруту не менее 15-20 километров.

Разрушен важный для окупантов мост на трассе Мариуполь-Донецк (фото)Фото: схема объезда (t.me/andriyshTime)

Украинские силы системно уничтожают логистику на временно оккупированных территориях. Цель - усложнить поставки и обеспечение российской армии на фронте.

Это не единственный удар по инфраструктуре окупантов в последние дни. РБК-Украина ранее сообщала о новых ударах по оккупированным территориям, из-за которыхзахватчики оказались в панике.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, почему паника в Крыму после ударов не безосновательна и что за ней стоит.

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