В Донецке слышали взрывы, пропагандисты утверждают о "работе ПВО"

В оккупированном Донецке 14 мая слышали взрывы. Российские пропагандисты заявляют о якобы работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и " ТАСС ".

По предварительным данным, в Донецке слышали серию взрывов. Позже местные жители опубликовали в сети кадры с дымом, виднеющимся над городом.

В сети уточнили, что столб дыма был замечен в Петровском районе Донецка.

В то же время российские СМИ пишут, что в оккупированном городе "сработала ПВО".

"Четыре мощных взрыва были слышны в Донецке. По предварительным данным, сработала система ПВО, сообщает наш корреспондент", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в оккупированной Ясиноватой Донецкой области раздался взрыв. Позже над городом заметили дым.

Также вчера в Луганске раздавались взрывы. Оккупанты заявили о "прилете" в бывшее здание академии внутренних дел, где с 2015 года располагались российские войска.

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