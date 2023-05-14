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В Донецке слышали взрывы, пропагандисты утверждают о "работе ПВО"

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Донецк, Воскресенье 14 мая 2023 14:26
В Донецке слышали взрывы, пропагандисты утверждают о "работе ПВО" Иллюстративное фото: в Донецке раздвлись взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Донецке 14 мая слышали взрывы. Российские пропагандисты заявляют о якобы работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и "ТАСС".

По предварительным данным, в Донецке слышали серию взрывов. Позже местные жители опубликовали в сети кадры с дымом, виднеющимся над городом.

В сети уточнили, что столб дыма был замечен в Петровском районе Донецка.

В то же время российские СМИ пишут, что в оккупированном городе "сработала ПВО".

"Четыре мощных взрыва были слышны в Донецке. По предварительным данным, сработала система ПВО, сообщает наш корреспондент", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в оккупированной Ясиноватой Донецкой области раздался взрыв. Позже над городом заметили дым.

Также вчера в Луганске раздавались взрывы. Оккупанты заявили о "прилете" в бывшее здание академии внутренних дел, где с 2015 года располагались российские войска.

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