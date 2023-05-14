В оккупированной Ясиноватой раздался взрыв, над городом виднеется дым

В оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области в воскресенье, 14 мая, раздался взрыв. Над городом заметили столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В соцсетях не уточнили, где раздался взрыв. Однако местные жители публикуют кадры, на которых видно, что над городом поднимается дым.

Пропагандисты заявляют, что в городе якобы "прилет". Оккупационные СМИ традиционно обвиняют украинских военных.

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Напомним, вчера в оккупированном Луганске раздался взрыв, после чего в городе был замечен дым.

Российские оккупанты заявили, что в Луганске "прилет" в старое здание академии внутренних дел, где с 2015 года располагались российские войска

После этого в Луганской области коллаборанты начали выключать мобильный интернет якобы из-за обстрелов.

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