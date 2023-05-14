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У Донецьку чули вибухи, пропагандисти стверджують про "роботу ППО"

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Донецьк, Неділя 14 травня 2023 14:26
У Донецьку чули вибухи, пропагандисти стверджують про "роботу ППО" Ілюстративне фото: у Донецьку пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Донецьку 14 травня чули вибухи. Російські пропагандисти заявляють про нібито роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та "ТАСС".

За попередніми даними, у Донецька чули серію вибухів. Пізніше місцеві жителі опублікували у мережі кадри з димом, який видніється над містом.

У мережі уточнили, що стовп диму помітили у Петровському районі Донецька.

Водночас російські ЗМІ пишуть, що в окупованому місті "працювала ППО".

"Чотири потужні вибухи було чути в Донецьку. За попередніми даними, спрацювала система ППО, повідомляє наш кореспондент", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в окупованій Ясинуватій Донецької області пролунав вибух. Пізніше над містом помітили дим.

Також вчора у Луганську лунали вибухи. Окупанти заявили про "приліт" у колишню будівлю академії внутрішніх справ, де з 2015 року розташовувалися російські війська.

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