В донецком суде разоблачили схему для уклонистов: организатору вручили подозрение
Правоохранители разоблачили в одном из судов Донецкой области схему уклонения от мобилизации. Организовал схему помощник одного из судей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Организатор схемы, ранее работавший правоохранителем, требовал за свои "услуги" 3 тысячи долларов. Он обеспечивал принятие судебных решений по разводу "клиента" и лишению родительских прав его супруги.
Мужчины не писали заявления и не участвовали в судебных заседаниях. Они получали от работника суда готовые решения после оплаты услуг.
Это обеспечивало не только отсрочку от мобилизации, но и позволяло мужчинам уехать из страны.
Помощнику судьи 12 ноября объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Проверяется причастность других работников к схеме, в том числе судей и руководства суда.
Фигуранту дела грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Фото: в донецком суде разоблачили схему для уклонистов (dbr.gov.ua)
Уклонение от мобилизации
В Украине с начала общей мобилизации открыли сотни уголовных дел по уклонению от мобилизации. Коррупционные схемы разоблачат в ТЦК, ВВК, МСЭК, судах и других структурах.
Недавно в Закарпатской области разоблачили начальника районного ТЦК, торговавшего так называемыми "белыми билетами".
В пограничной службе заявили, что с начала полномасштабной войны более 1200 раз украинцы пытались подкупить пограничников.
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