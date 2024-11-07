Сколько взяток предлагали пограничникам с начала военного положения: ответ ГПСУ

Взятки, которые предлагали пограничникам, могли быть разными (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

С момента введения в Украине военного положения после полномасштабного вторжения РФ пограничников пытались подкупить более 1 250 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Сколько взяток предлагали пограничникам и на какую сумму Согласно информации ГПСУ, в целом с начала введения военного положения в Украине пограничники пресекли 1 253 попытки предоставления неправомерной выгоды. Уточняется, что общая сумма денег, которые при этом предлагали, составляет почти 15 миллионов гривен. При этом только за октябрь 2024 года было зафиксировано 38 попыток подкупа на общую сумму более 530 тысяч гривен. "Во всех случаях правоохранители от взяток отказались", - подытожили в ГПСУ. Пост ГПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)