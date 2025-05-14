В Донецкой области снова расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

В Донецкой области местные власти расширили зону эвакуации семей с детьми. В частности, речь идет о Дружковской и Лиманской громадах.

"Было принято решение расширить эвакуацию не только из Дружковской громады, это Алексеево-Дружковка, но и Лиманской и многих других громад, которые приближены к линии фронта и которые обстреливает враг почти ежедневно. Почему приняли такое решение? Потому что там находится большое количество людей и в некоторых населенных пунктах есть дети", - отметил Филашкин.

По его словам, гуманитарная ситуация в прифронтовых громадах очень сложная. Под постоянными обстрелами находятся Константиновка, Мирноград, Дружковка, Покровск и другие прифронтовые населенные пункты.

"Было принято решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми: в одной только Алексеево-Дружковке сейчас находятся около 40 детей. Обстановка в области сложнейшая - только за сутки враг обстрелял 2631 раз населенные пункты области", - добавил глава ОВА.

Он добавил, что с эвакуацией помогают подразделения полиции "Белые Ангелы" и подрядчики ГСЧС "Феникс". Так, только за сутки 240 человек и 45 детей были эвакуированы из городов, которые приближены к линии фронта.