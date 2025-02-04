В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из 12 населенных пунктов, - ОВА

В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей с их родителями из 12 населенных пунктов Шаховской громады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Приняли решение о проведении обязательной эвакуации в принудительный способ детей с их родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из 12 населенных пунктов Шаховской громады в безопасные регионы", - сообщил Филашкин.

В перечень вошли села Ивановка, Бойковка, Владимировка, Вольное, Дорожное, Заповедное, Уют, Коптево, Маяк, Новое Шахово, Новоторецкое, Панковка.

По словам главы ОВА, всего там сейчас находится 66 детей.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы вывезти их в безопасность. Прошу родителей максимально ответственно отнестись к этому и не подвергать себя и детей смертельной опасности, которую несет враг!", - подчеркнул Филашкин.