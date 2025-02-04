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В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из 12 населенных пунктов, - ОВА

Донецкая область, Вторник 04 февраля 2025 21:54
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В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из 12 населенных пунктов, - ОВА Фото: в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из 12 населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей с их родителями из 12 населенных пунктов Шаховской громады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Приняли решение о проведении обязательной эвакуации в принудительный способ детей с их родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из 12 населенных пунктов Шаховской громады в безопасные регионы", - сообщил Филашкин.

В перечень вошли села Ивановка, Бойковка, Владимировка, Вольное, Дорожное, Заповедное, Уют, Коптево, Маяк, Новое Шахово, Новоторецкое, Панковка.

По словам главы ОВА, всего там сейчас находится 66 детей.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы вывезти их в безопасность. Прошу родителей максимально ответственно отнестись к этому и не подвергать себя и детей смертельной опасности, которую несет враг!", - подчеркнул Филашкин.

Эвакуация из Донецкой области

Напомним, что Донецкая область продолжает эвакуацию жителей из-за усиления боевых действий. Эвакуационные поезда регулярно доставляют людей в безопасные регионы Украины, где переселенцы получают необходимую помощь и поддержку.

В частности, недавно мы сообщали, что российские оккупанты находятся уже в 2 км от города Мирноград Покровского района. Полицейские призывают жителей города эвакуироваться.

А в Покровске пока остаются около семи тысяч человек. Всех детей удалось вывезти.

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