У Донецькій області знову розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

У Донецькій області місцева влада розширила зону евакуації сімей з дітьми. Зокрема, йдеться про Дружківську та Лиманську громади.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів глава Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

"Було прийнято рішення розширити евакуацію не тільки з Дружківської громади, це Олексієво-Дружківка, а й Лиманської та багатьох інших громад, які наближені до лінії фронту і які обстрілює ворог майже щодня. Чому прийняли таке рішення? Тому що там знаходиться велика кількість людей і в деяких населеннях пунктах є діти", - зазначив Філашкін.

За його словами, гуманітарна ситуація у прифронтових громадах дуже складна. Під постійними обстрілами перебувають Костянтинівка, Мирноград, Дружківка, Покровськ та інші прифронтові населені пункти.

"Було прийнято рішення про розширення зони примусової евакуації сімей з дітьми: в одній тільки Олексієво-Дружківці зараз перебувають близько 40 дітей. Обстановка в області найскладніша - лише за добу ворог обстріляв 2631 раз населені пункти області", - додав глава ОВА.

Він додав, що з евакуацією допомагають підрозділи поліції "Білі Янголи" та підрядники ДСНС "Фенікс". Так, тільки за добу 240 людей та 45 дітей було евакуйовано з міст, які наближене до лінії фронту.